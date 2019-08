Ricollocati i bambini dei 7 nidi chiusi

Sono stati ricollocati i bambini dei 7 asili nido chiusi a Roma.

I 450 bambini, iscritti in strutture che poi sono state chiuse, sono stati quasi tutti ricollocati. Fino a ieri non si sapeva nulla sul futuro di questi bambini.

La direzione tecnica municipale ha finalmente chiarito il piano organizzativo di tutte e 7 le scuole d’infanzia interessate ai lavori: per i nidi “Bussola d’Oro”, “Aquilone Blu”, “Mais e Girasole”, l’apertura è prevista per il 16 settembre, quindi tutti i bambini inizieranno la frequenza a partire da tale data e non cambieranno sede. Così come quelli delle strutture “Coccole e Colori” e “Nidoidea” che però riapriranno il 23 settembre. Mentre il “Chiaramonti” aprirà i battenti il 30 settembre.

Per quanto riguarda i bambini, 17 del nido Coccole e colori andranno al nido Il Ciclamino, altri 9 al nido Irlandesi. 18 piccoli del Nidoidea saranno spostati da Giò e Giò, 12 bambini del Chiaramonti andranno al nido Gradenigo, mentre al 9 al nido Mandorlo Rosa.

Tutte queste strutture apriranno il 2 settembre. La scuola vaccari, che ospita i bambini del nido Fantasia, invece, aprirà il 9.

Il segretario dem del Municipio XI, Gianluca Lanzi commenta la vicenda dicendo: “Meglio tardi che mai. Finalmente è stata trovata una soluzione, seppur non ottimale, che riduce il periodo di interruzione del servizio e quindi evita che le famiglie siano costrette a ricorrere ad altre soluzioni (nidi privati o baby sitter) per l’intero mese di settembre”.