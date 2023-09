L’Università degli Studi di Trieste ottiene un ottimo risultato nell’assegnazione dei finanziamenti nei due bandi PRIN 2022 a progetti di ricerca di base. Un ulteriore segnale della dinamicità e della qualità delle attività dei ricercatori dell’Ateneo giuliano.

I progetti presentati in totale sono stati 314, di cui accettati 148. Tra questi ultimi, i progetti di cui UniTS è capofila sono ben 63.

In dettaglio, i fondi erogati dalla Direzione generale della Ricerca del MUR per il primo bando PRIN 2022 ammontano in totale a 8.000.000 Euro, suddivisi tra i 116 progetti selezionati. Tra questi, UniTS risulta capofila tra altri enti coinvolti in ben 52.

Per questo bando il tasso di successo nell’ottenimento dei finanziamenti è del 56%: sono stati infatti in totale 208 i progetti presentati.

I progetti finanziati invece dal secondo bando PRIN 2022, coperto da fondi PNRR e quindi ancora più competitivo, vede per UniTS un tasso di successo del 30%, con 32 studi accettati (11 come capofila) a fronte dei 106 presentati.