RGE 893/2015 – LOTTO TRE

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 893/2015

Il professionista Avv. Alessandra Boccardo , con studio in Genova, via Santi Giacomo e Filippo 19/8, avvisa che il giorno 23 Ottobre 2019, ore 16.00, presso il Tribunale di Genova Piazza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile:

LOTTO 3: Piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:

Appartamento posto al piano primo del fabbricato sito nel Comune di Santo Stefano D’Aveto (GE), in Località Villaggio Alpino, distinto dal civico 1 interno 1, censito al NCEU al foglio 34, part. 856, sub 12, della consistenza di mq 51 lordi, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, con annesso giardino e terrazza posti al piano primo, oltre a giardino e locale ripostiglio posti al piano terreno, accessibili dal marciapiede comune esterno al fabbricato.

Oltre al posto auto posto al piano secondo, in fregio alla via pubblica, censito al NCEU al foglio 34, part. 856, sub 19, della consistenza di mq 14.

PREZZO BASE DI € 18.984,37

RILANCIO MINIMO DI € 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere presentata, entro le ore 12:30 del giorno 22/10/2019 presso lo studio del professionista delegato Avv. Alessandra Boccardo, sito in Genova, via Santi Giacomo e Filippo 19/8 previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovrà essere, altresì, allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a Procedura esecutiva immobiliare n° 893/2015, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione;

E’ precluso ogni pagamento in forma diversa anche telematico.

L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it; pubblicazione sui siti: cambiocasa.it, genovaogginotizie.it e sui siti gestiti dalla A. Manzoni & C s.p.a.: www.entitribunali.it; www.immobiliare.it; www.genova.repubblica.it.

Gli interessati all’acquisto possono visionare il compendio pignorato contattando il custode giudiziario SOVEMO Srl con sede in C.so Europa 139 Genova tel. 010/5299253 Fax 010/5299252; E-mail immobiliare@sovemo.com e visitegenova@sovemo.com .

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.