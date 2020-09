RGE 8833/18

TRIBUNALE DI GENOVADIVISIONE ENDOESECUTIVA N°8833/18 R.G. AVVISO DI QUINTA VENDITA

LOTTO UNICO: piena proprietà immobile sito in Genova delegazione Voltri, Via Serrea n.9 int. 5 dalla superficie commerciale di mq. 140,10 piano 2 senza ascensore. L’unità immobiliare risulta occupata con titolo opponibile. Presenti variazioni catastali ed edili con possibile sanatoria.

PREZZO BASE: Euro 135.000,00.

Cauzione 10% con assegno circolare non trasferibile intestato “Tribunale di Genova div. 8833/18”

Offerte da presentare secondo le modalità di cui sopra (testata) presso lo Studio del Delegato Dott.ssa Claudia Rizzato in Via Ippolito d’Aste 3/4 sc c- Genova o modalità telematiche sul PVP

Relazione di stima reperibile sul sito internet www.astegiudiziarie.it,.

Vendita senza incanto: 27/11/2020 ore 16:00 aula 46 postazione A

Custode: SoVeMo (Tel. 010/5299253)

Genova, lì 09/09/2020