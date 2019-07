RGE 859/2016 – lotto secondo

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 859/2016

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Alessandra Boccardo con studio in Genova Via Santi Giacomo e Filippo 19/8, avvisa che il giorno 22/10/2019 alle ore 16:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO DUE:

Piena proprietà dell’unità immobiliare costituita da appartamento sito nel comune di Bogliasco (GE), contraddistinto dall’interno 1A, posto al piano terra del fabbricato civv. 20-22 di Via Emanuele Pontiroli. Dati catastali: L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bogliasco al foglio 7, mapp. 262, sub. 9, cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 92 mq, totale escluse aree scoperte 91 mq, rendita catastale € 826,63. Quota intera della proprietà superficiaria del box sito nel comune di Bogliasco (GE), posto al piano terra dell’autorimessa civ. 5 di via San Ilario e distinto con l’interno n°14. Dati catastali: L’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del comune di Bogliasco al foglio 7, mapp. 1301, sub 14, cat. C/6, classe 3, consistenza 17 mq, superficie catastale 20 mq, R.C. € 149,26.

PREZZO BASE: EURO 235.000,00

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: EURO 2.000,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,30 del 18/10/2019, previo appuntamento telefonico allo 010/8370146.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 859/16″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario Avv. Alessandra Boccardo, con studio in Genova Via Santi Giacomo e Filippo 19/8 (tel. 010/8370146).

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.