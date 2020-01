TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 813/2016

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Cristina Carena con studio in Genova Via Via XII Ottobre 10/13, avvisa che il giorno 26/05/2020 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

piena proprietà di n. 38 appartamenti e n. 5 boxes, siti in Comune di Genova Rivarolo e precisamente:

1) appartamento civico 25 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 213, Cat. A/3, piano S2, vani 6, RC € 480,30;

2) appartamento civico 23 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 214, Cat. A/3, piano S2, vani 6, RC € 480,30;

3) appartamento civico 21 int. 1 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 3, Cat. A/3, piano S1, vani 4, RC € 268,56;

4) appartamento civico 21 int. 2 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 4, Cat. A/3, piano 1, vani 4, RC € 268,56;

5) appartamento civico 21 int. 3 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 5, Cat. A/3, piano 1, vani 4,5, RC € 302,13;

6) appartamento civico 40 int. 2 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 7, Cat. A/3, piano 1, vani 2,5, RC € 167,85;

7) appartamento civico 21 int. 4 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 8, Cat. A/3, piano 2, vani 4,5, RC € 302,13;

8) appartamento civico 40 int. 3 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 215, Cat. A/3, p. 2, vani 3, RC € 240,15;

9) appartamento civico 40 int. 4 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 216, Cat. A/3, p. 2, vani 3, RC € 240,15;

10) appartamento civico 40 int. 6 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 13, Cat. A/3, p. 2, vani 3,5, RC € 234,99;

11) appartamento civico 21 int. 6 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 14, Cat. A/3, p. 3, vani 4,5, RC € 302,13;

12) appartamento civico 40 int. 7 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 16, Cat. A/3, p. 3, vani 2,5, RC € 167,85;

13) appartamento civico 40 int. 8 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 17, Cat. A/3, p. 3, vani 2,5, RC € 167,85;

14) appartamento civico 40 int. 10 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 19, Cat. A/3, p. 3, vani 3,5, RC € 234,99;

15) appartamento civico 21 int. 8 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 20, Cat. A/3, p. 4, vani 4,5, RC € 302,13;

16) appartamento civico 40 int. 11 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 22, Cat. A/3, p. 4, vani 2,5, RC € 167,85;

17) appartamento civico 40 int. 12 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 23, Cat. A/3, p. 4, vani 2,5, RC € 167,85;

18) appartamento civico 40 int. 14 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 25, Cat. A/3, p. 4, vani 3,5, RC € 234,99;

19) appartamento civico 40 int. 15 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 29, Cat. A/3, p. 5, vani 3, RC € 201,42;

20) appartamento civico 40 int. 16 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub.30, Cat. A/3, p. 5, vani 4,5, RC € 302,13;

21) appartamento civico 40 int. 17 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 31, Cat. A/3, p. 5, vani 4,5, RC € 302,13;

22) appartamento civico 21 int. 3 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 32, Cat. A/3, piano S1, vani 5, RC € 335,70;

23) appartamento civico 21 int. 4 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 33, Cat. A/3, piano S1, vani 3, RC € 201,42;

24) appartamento civico 40 int. 19 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 35, Cat. A/3, piano 6, vani 4, RC € 268,56;

25) appartamento civico 40 int. 20 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 36, Cat. A/3, piano 6, vani 3, RC € 201,42;

26) appartamento civico 21 int. 5 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 37, Cat. A/3, piano T, vani 5, RC € 335,70;

27) appartamento civico 21 int. 6 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 38, Cat. A/3, piano T, vani 3, RC € 201,42;

28) appartamento civico 40 int. 23 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub.39, Cat. A/3, piano 7, vani 3, RC € 201,42;

29) appartamento civico 40 int. 22 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 40, Cat. A/3, piano 7, vani 4,5, RC € 302,13;

30) appartamento civico 21 int. 10 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 47, Cat. A/3, piano 2, vani 3, RC € 201,42;

31) appartamento civico 21 int. 12 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 49, Cat. A/3, piano 2, vani 4, RC € 268,56;

32) appartamento civico 21 int. 13 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 53, Cat. A/3, piano 3, vani 3,5, RC € 234,99;

33) appartamento civico 21 int. 14 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 54, Cat. A/3, piano 3, vani 5, RC € 335,70;

34) appartamento civico 21 int. 15 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 55, Cat. A/3, piano 3, vani 3, RC € 201,42;

35) appartamento civico 17 int. 5 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 56, Cat. A/3, piano 3, vani 5, RC € 335,70;

36) appartamento civico 17 int. 6 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 57, Cat. A/3, piano 3, vani 4, RC € 268,56;

37) appartamento civico 17 int. 7 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 58, Cat. A/3, piano 4, vani 4,5, RC € 302,13;

38) appartamento civico 17 int. 8 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 59, Cat. A/3, piano 4, vani 4, RC € 268,56;

39) box civico 44 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub.132, Cat. C/6, piano T, 20 mq., RC € 107,42;

40) box civico 44 Via Anton Cechov, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 133, Cat. C/6, piano T, 19 mq., RC € 102,05;

41) box civico 19 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 135, Cat. C/6, piano T, 13 mq., RC € 69,82;

42) box civico 19 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 136, Cat. C/6, piano T, 13 mq., RC € 69,82;

43) box civico 15 Via Rinaldo Enrico, censito al NCEU di Genova, Sez. RIV, F. 27, mapp. 1907, sub. 139, Cat. C/6, piano T, 13 mq., RC € 69,82.

PREZZO BASE: EURO 1.447.125,00.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del 25/05/2020, previo appuntamento telefonico allo 010541263.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 813/2016”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente e un assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 813/2016”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese;

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per le richieste di visita del bene rivolgersi al Custode Giudiziario, Avv. Cristina Carena (tel. 010 541263 – e-mail: cristina.carena@sla-ap.it)

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.