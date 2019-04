TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 81/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dr. Riccardo Biggini con studio in Genova, via G. Alessi 6/3 A, avvisa che il giorno 22 maggio alle ore 10,00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Quota pari al 100% dell’appartamento : sito in Rapallo (Ge), Via Cerisola 69 int. 15, composto da: ingresso che funge da soggiorno con disimpegno sul locale cucina, corridoio, camera, bagno, dispensa.

L’accesso alla casa avviene tramite sentiero che collega il giardino di proprietà sul quale si attesta la porta di ingresso.

L’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rapallo con i seguenti dati:

Comune di Rapallo, Zona Censuaria 1, Foglio 24, mappale 245, sub. 1, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, mq. 69, rendita € 441,57.

PREZZO BASE: EURO 106.500,00

Le offerte in modalità cartacea dovranno essere presentate, entro le ore 12,00 del giorno 21/05/2019 previo appuntamento telefonico al numero 010/5705798, presso lo Studio del sottoscritto, in Genova, via G. Alessi 6/3 A.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, e a titolo di spese una somma pari quindici per cento (15%) del medesimo prezzo offerto mediante bonifico bancario sul conto corrente Iban IT69S 03069 11885 100000001972 intestato a Zucchetti Software Giuridico Srl

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.