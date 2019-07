RGE 773/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari

AVVISO DI VENDITA

Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. N. 773/2017

Il giorno 17 settembre 2019 alle ore 9.00, nella Sala di Udienza del Tribunale di Genova Aula 46 3° Piano (Palazzo di Giustizia), sarà posto in vendita senza incanto il seguente immobile:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO in Comune di Genova (GE) Via Arsiero 9r, piena proprietà. Unità ad uso magazzino posta al piano terra composta di n. 3 vani e di un’area scoperta, superficie utile magazzino 155,60 mq, lorda 192,70 mq, superficie area scoperta 58,10 mq, superficie lorda commerciale magazzino 250,80 mq

Dati catastali: immobile identificato al N.C.E.U del predetto Comune: Sezione Urbana COR, foglio 79, mappale 375, sub 4, categoria C/2, classe 4, consistenza 143 mq, superficie catastale 176 mq, rendita catastale € 361,88

Confini: a Ovest con civico n. 3 di Via Arsiero; a Nord con Via Arsiero; a Est distacco su Chiesa di SS Andrea e Ambrogio; a Sud con altro fabbricato.

ll Giudice dell’Esecuzione ha ordinato la vendita del bene immobile sopra descritto al prezzo di € 42.750,00 (euro quarantaduemilasettecentocinquanta/00).

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad € 32.062,50 (euro trentaduemilasessantadue/50).

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.

Per maggiori dettagli sulla partecipazione all’asta e sull’immobile consultare l’avviso di vendita e la perizia allegati.