RGE 694/2015 + 837/2016 – lotto sette

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

III AVVISO DI VENDITA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 694/2015 + 837/2016

Il professionista Avv. Laura Drakulic , con studio in in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185324504 – 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it , avvisa che il giorno 25/11/2020 2019 ore 11.30presso il Tribunale di Genova Piazza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO SETTE :

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di:

Abitazione di tipo economico [A3] sito in Borzonasca (Genova), Piazza Garibaldi 4 appartamento interno 6

posto al piano terzo ed è composto da soggiorno, due camere di cui una con balcone, bagno e cucina con terrazzo al piano. Superficie lorda reale appartamento mq. 88,10 – due terrazzi mq 15,51 – superficie commerciale mq 91,88.

DATI CATASTALI : Identificato al catasto fabbricati del Comune di Borzonasca come segue:

foglio 80, particella 374, sub 22, categoria A/3, vani 5, rendita Euro 201,42

Confini : a nord distacco su Piazza Garibaldi, a est distacco su Piazza Garibaldi, a sud con appartamento int. 5, vano scala e distacco su cavedio, ad ovest con mappale 373

PREZZO BASE € 40.488,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 24/11/2020 previo appuntamento telefonico ai n.ri 0185 324504 / 0185 324330 o all’indirizzo e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com .

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova RES n. 694/2015 + 837/2016“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica .

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

L’offerta presentata è irrevocabile.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita e quindi entro le ore 12,00 del giorno 24/11/2020 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it.

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto intestato a “Proc. Trib. Ge N. 694/2015 + 837/2016 RE – cauzione” le cui coordinate sono: IBAN IT41U0306931954100000064909 con la seguente causale: R.ES. 694/2015 + 837/2016 Tribunale Genova cauzione offerta LOTTO N.….. ”.

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

Il tutto come meglio descritto nella CTU Arch. Barbara Volpato (quanto ai Lotti da 01 a 10) e nella CTU Geom. Alessandro Ombrina (quanto al Lotto 11) anche in ragione di eventuali oneri accessori e/o difformità urbanistico catastali consultabili sul portale del Ministero della Giustizia nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” oltre che siti internet www.astegiudiziarie.it – www.cambiocasa.it – www.genovaogginotizie.it e siti gestiti dalla A. Manzoni e c. s.p.a. (www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genovarepubblica.it) ai quali atti si fa espresso rinvio

Si avvisa che per la prenotazione delle visite occorre contattare il custode giudiziario sovemo s.r.l. c.so europa n. 139 – 16121 genova esclusivamente ai seguenti recapiti: immobiliare@sovemo.com oppure visitegenova@sovemo.com – tel. 0105299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.