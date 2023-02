TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 688/2018



AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Marina Benzi, con Studio in Genova, Viale Sauli, 39/10, avvisa che il giorno 20/04/2023 alle ore 12,00 presso il Tribunale di Genova, in Genova Piazza Portoria 1, aula 46, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’appartamento in Genova, Genova, Via Carlo Orgiero, 6/11 scala C, posto al piano 6, composto da vano d’ingresso su cui si affacciano n.1 camera, il soggiorno ed un piccolo ripostiglio.

Dall’ingresso si accede a un corridoio sul quale si affacciano n.1 camera, la cucina e il bagno. Superficie commerciale lorda circa 92 mq, superficie interna utile mq 81.

Iscritto al NCEU sez. SAM , foglio 43, part. 369, sub 51, Z.C. 3, cat. A3, classe 4, vani 5,5, rendita euro 610,71.

A confini: a nord: vano scala, interno n. 12 scala C – a sud: interno n.12 scala B – a est: via Carlo Orgiero – a ovest: distacco.

Stato di possesso dei beni: occupato dagli esecutati

Prezzo base: Euro 52.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo studio dello scrivente Professionista Delegato Avv. Marina Benzi, in Genova, Viale Sauli, 39/10, entro le ore 12,00 del giorno 19/4/2023 previo appuntamento telefonico al n. 010.564646.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.