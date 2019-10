RGE 674/2018 – LOTTO 7

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 674/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dr.ssa SANDRA SOLARI con studio in Chiavari, Via San Giovanni 4, avvisa che il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 14,00 e seguenti, presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 7:

in comune di Sestri Levante (GE), Via Palermo snc, interno 16 piano -1, piena proprietà (1/1) di un garage di circa 19 mq, avente larghezza di circa 3 m. e lunghezza di circa 5,60 m., posto al piano primo interrato distinto con il numero 16 all’interno di una autorimessa situata in posizione centrale nella frazione di Riva Trigoso. L’immobile si trova in una zona a carattere residenziale con possibilità di parcheggio scarsa, provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, con buona accessibilità pedonale a negozi e servizi oltre che al mare.

PREZZO BASE: EURO 38.802,01

L’offerente dovrà presentare la propria offerta presso lo studio del professionista delegato, Dr.ssa Sandra Solari – con studio in Via San Giovanni 4, CHIAVARI (GE) entro le ore 12,00 del giorno 13 dicembre 2019 previo appuntamento telefonico (0185/321930).

AAll’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “TRIBUNALE GENOVA PROC. ESEC. IMMOB.RE RGE n. 674/2018” di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.