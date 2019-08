TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 665/2017

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. MONICA UCCELLI con studio in Corso Garibaldi 9/2B CHIAVARI (GE), avvisa che il giorno 22/10/2019 alle ore 11.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

in Comune di Bogliasco, piena proprietà di due fabbricati rurali e tre terreni situati in Localita’ “In Te Castagne”, Via Campo della Chiesa, senza numero civico (sul vecchio permesso di costruire indicata Via Fritallo 12).

Gli immobili risultano iscritti al Catasto Terreni del Comune di Bogliasco come segue:

a) Foglio 6, mappale 85, FR mq 30 (ad oggi demolito);

b) Foglio 6, mappale 88, FR mq 9;

c) Foglio 6, mappale 84, uliveto, classe 3, mq 1990, RD Euro 8,22, RA Euro 5,65;

d) Foglio 6, mappale 86, uliveto, classe 3, mq 270, RD Euro 1,12, RA Euro 0,77;

e) Foglio 6, mappale 87, uliveto, classe 3, mq 2280, RD Euro 9,42 RA, Euro 6,48.

PREZZO BASE: EURO 24.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore, e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovra’ presentare la propria offerta presso lo studio del professionista delegato, Avv. MONICA UCCELLI – con studio in Corso Garibaldi 9/2B, CHIAVARI (GE) entro le ore 12,00 del giorno 21/10/2019 previo appuntamento telefonico al 328/2194351.

All’offerta dovra’ essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova RGE 665/2017” di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sara’ trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.