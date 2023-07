TRIBUNALE DI GENOVA

Dott.ssa Cristina Tabacchi

Sezione Esecuzioni Immobiliari

II AVVISO DI VENDITA

TELEMATICA SINCRONA MISTA;

Nella procedura R.G.E. n° 663/2018

Il professionista Dott. Stefano F. Gotta, con studio in Genova, Piazza della Vittoria, 12/9, avvisa che per il giorno 10 ottobre 2023:

– alle ore 14,00 apertura buste lotto n. 1;

– alle ore 15,00 apertura buste lotto n. 2;

– alle ore 16,00 apertura buste lotto n. 3.

presso l’aula 46 posta al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Genova, si terrà la vendita dei compendi pignorati di seguito descritti:

LOTTO N. 1:

appartamento sito in Genova, Corso Italia 48 interno 2 disposto su due livelli, superficie lorda commerciale di mq

284,00, con annessa cantina, così articolato:

– Piano primo: ingresso con doppia porta, salotto, studio, cucina, zona pranzo, bagno con antibagno; locali di

disimpegno, ripostigli e armadi, scale che conduce alla quota superiore, con la zona notte.

– Piano secondo: ingresso dal vano ex condominiale e accesso riservato da ascensore, scala interna di collegamento

tra i due piani dell’appartamento, camera padronale con bagno e antibagno/armadi, seconda camera con annesso bagno

e antibagno, terza camera con studio e bagno, salottino/studio con accesso da vano di disimpegno comune.

– Piano seminterrato: cantina di mq 25 commerciali, con annesso locale bagno.

Superficie convenzionale complessiva: mq. 103,99

BASE D’ASTA LOTTO 1: € 1.306.400,00



Gli interessati all’acquisto – escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge – potranno presentare l’offerta irrevocabile di acquisto in forma cartacea o telematica in base alla modalità di partecipazione scelta. L’offerta d’acquisto è irrevocabile fino alla data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Quest’ultima deve essere presentata, con la specifica modalità in seguito indicata, entro le ore 12:00 del giorno 9 ottobre 2023. Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, secondo la modalità in seguito indicata