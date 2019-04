TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 581/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avvocato Elisabetta Treschi con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24, avvisa che il giorno 5 giugno 2019 alle ore 11,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO IN COMUNE DI RAPALLO

Quota pari a 1000/1000 della piena proprietà di appartamento sito in Rapallo, via Fratelli Betti civ. 289, int. 33. La superficie lorda commerciale dell’immobile è di circa mq 45, costituiti dalla superficie lorda coperta dell’appartamento (39,50 mq) a cui viene sommato il 25% della superficie reale del giardino di circa 22 mq

Dati catastali: Catasto Fabbricati Comune di Rapallo

Al Catasto del Comune di Rapallo l’immobile risulta correttamente intestato ed è identificato come segue:

Catasto Fabbricati, Zona Censuaria 1, foglio 24, mappale 838, subalterno 3, categoria A3, classe 5, vani 2,5, superficie catastale totale 40 mq (superficie catastale, escluse aree scoperte, 38 mq), rendita € 400,25 Indirizzo: Via Fratelli Betti n. 289 piano 1 interno 33.

PREZZO BASE: EURO 43.500,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 32.650,00

RILANCIO IN CASO DI GARA: EURO 1.000,00

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro la predetta tempistica, presso lo studio del professionista delegato Avvocato Elisabetta Treschi con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185 324330 – 0185 324504 – avv.treschi@gmail.com – avvelisabettatreschi@cnfpec.it) entro le ore 12,00 del giorno 4 giugno 2019.

All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno bancario circolare non trasferibile intestato a “Es. imm. R.G.E. 581/2018 Tribunale di Genova”, di importo pari al 10 per cento del prezzo offerto a titolo di cauzione.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Custode giudiziario dei beni oggetto di vendita, è stato nominato l’Avvocato Elisabetta Treschi c.f. TRSLBT65D55A326M con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185 324330 – 0185 324504 334 2821578 – avv.treschi@gmail.com – avvelisabettatreschi@cnfpec.it) al quale eventuali interessati potranno rivolgersi per la visita dei beni