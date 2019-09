TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 548/2018

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Laura Rita Granata, avvisa che il giorno 21/11/2019 ORE 15.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’immobile sito in Genova, via Teglia civ. 67 interno 10 posto al terzo piano della superficie lorda di 86mq. Detto immobile risulta censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Genova: Sezione urbana RIV, Foglio 24, Mappale 108, Sub. 9, Zona censuaria 4, Cat. A/4 Classe 3, consistenza vani 5,5 superficie catastale 86mq (totale escluse aree scoperte mq. 86), Rendita € 284,05

PREZZO BASE: EURO 44.863,75

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato Avv. Laura Rita Granata in Genova, via Malta 5/16 entro le ore 12:00 del giorno 20/11/2019 , previo appuntamento telefonico.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare R.E. 548/2018 al seguente IBAN IT79L0569601400000004719X59, e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it; Genova Oggi Notizie.it, Cambio Casa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it,

Gli interessati all’acquisto possono visionare il compendio pignorato contattando il Delegato, che è stato nominato anche Custode, ai seguenti recapiti telefonici: 010-594803 – 3472940705 – 3479396737 ovvero all’indirizzo mail studiolegale.granata@alice.it o pec: laurarita.granata@ordineavvgenova.it