RGE 512/2017 – LOTTO DUE

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 512/2017

I AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Alessandra Tagarelli, Ragioniere Commercialista, con Studio in Genova Via Antonio Cantore, 47, avvisa che il giorno 13 Maggio 2019 alle ore 12,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO DUE:

Quota dell’intero della piena proprietà dell’unità immobiliare – locale ad uso box sito in Comune di Genova delegazione Sestri Ponente – Via Vado civico 38A box 15 sito al piano primo dell’autorimessa, accessibile agevolmente con rampa carrabile dal prospetto nord del fabbricato prospiciente Via Vado.

L’immobile risulta censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano della Provincia di Genova come segue:

Comune di Genova – sezione Pegli Voltri – sezione urbana SEP – foglio 55 – particella 190 – subalterno 75 – categoria C/6 – classe 5 ‐ consistenza mq. 42 – rendita catastale € 466,36

PREZZO BASE: EURO 38.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 28.500,00

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del Professionista delegato Dott. Alessandra Tagarelli, in Genova Via Antonio Cantore, 47 (previo appuntamento ai seguenti contatti: tel. 010/6451122 – mail studio.tagarelli.esecuzioni@gmail.com) entro le ore 12.00 del 10/05/2019.

Allegati all’offerta cartacea:

1- a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente assegno circolarenon trasferibile intestato a Es. Imm. 512/2017 Tribunale Genova per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto

2- a titolo di anticipazione sulle spese di vendita presunte, salvo conguaglio, assegno circolare non trasferibile intestato a Es. Imm. 512/2017 Tribunale Genova per un importo non inferiore al 15% del prezzo offerto.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, https://www.ogginotizie.it/genova/, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it,

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.