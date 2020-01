TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 511/2018

III AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Francesca Calvari avvisa che il giorno 19/03/2020 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Bene N. 1 – appartamento ubicato ad Avegno (GE), Via dei Maxi 14, piano T-1.

Bene N. 2 – Terreno ubicato ad Avegno (GE) – Via dei Maxi

Bene N. 3 – Terreno ubicato ad Avegno (GE) – Via dei Maxi

PREZZO BASE: EURO 78.750,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato in via Malta 5/16 entro le ore 12:00 del giorno 18/03/2020, previo appuntamento telefonico allo 010/55.33.030-589759.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato

“Tribunale di Genova Esecuzione Immobiliare RE 511/2018”.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it; Genova Oggi Notizie.it, Cambio Casa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.