RGE 51/2019

TRIBUNALE DI BARI

Procedura esecutiva n. 51/2019 R.G.E.

(delega n. 454/2019)

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Manuela Monica Danila Massari (C.F.:MSSMLM76H70A662U), con studio in Bari, Via Rodolfo Redi n.3, avvisa che il 27 ottobre 2020 a partire dalle ore 16,30 e per i successivi cinque giorni lavorativi (con esclusione del sabato e della domenica e dei festivi) e, pertanto sino alle ore 16, 30 del giorno 3 novembre 2020, sulla piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo internet www.tribunaliitaliani.it si terrà la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO

Abitazione a piano terra sita nel Comune di Bari – Santo Spirito al Lungomare Cristoforo Colombo n. 280, piano terra, avente superficie catastale pari a mq 149 e consistenza 6 vani oltre ad un box auto annesso di 17 mq.

L’immobile risulta affittato.

Il tutto identificato al catasto fabbricati del Comune di Bari Santo Spirito al FG 15, p.lla 923, sub 1, Cat A/7, classe 5, consistenza 6 vani, superficie catastale 149 mq, rendita €. 867,65.

Il Box auto è identificato al catasto fabbricati del Comune di Bari Santo Spirito al FG 15, p.lla 923, sub 2, Cat C/6, classe 2, consistenza 17 mq, rendita €. 75,51

PREZZO BASE: € 201.000,00 (EURO DUECENTOUNOMILA/00).

OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: € 150.750,00 (EURO CENTOCINQUANTASETTECENTOCINQUANTA/00).

RILANCIO MINIMO DI €. 5.000,00 (CINQUEMILA/00).

L’offerta di acquisto potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia, a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore all’indirizzo web: www.tribunaliitaliani.it.

L’offerta comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del 5° (quinto) giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello di inizio delle operazioni di vendita, ossia entro le ore 12 del 20 ottobre 2020, inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’offerente, prima di effettuare l’offerta di acquisto telematica, deve versare, a titolo di cauzione, una somma pari o comunque non inferiore al dieci percento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intesto alla “Proc. Esec. Imm.re RGE 51/2019 – Tribunale di Bari”, sul seguente IBAN: IT33G0100504199000000008496.

Il bonifico dovrà riportare la causale “Procedura Esecutiva immobiliare RGE n. 51/2019, lotto unico, versamento cauzione”, e dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica. Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica il professionista delegato non riscontri l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile.

Maggiori dettagli sono indicati nell’avviso di vendita.

Si precisa che maggiori informazioni potranno essere fornite dal Delegato alla vendita Dott.ssa Manuela Monica Danila Massari