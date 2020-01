TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 507/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avvocato Laura Drakulic C.F. DRKLRA71L56C6 21C con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185324504 0185324330 e mail: avvlauradrakulic@gmail.com pec: avvlauradrakulic@puntopec.it ), avvisa che il giorno 08/04/2020 ore 11.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Via Martiri della Libertà, edificio 24, interno 2, posto al primo piano di un palazzo di tre piani fuori terra, senza ascensore.

Dati catastali:

Identificato al N.C.E.U del Comune di Campomorone al Fg. 20, Part. 13, Sub. 26, Categoria A4 , classe consistenza vani 6 superficie catastale 93 mq, rendita euro 260,29

PREZZO BASE: EURO 59.024,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 44.268,00

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionist a Delegato entro le ore 12,00 del giorno 0 7 aprile 2020 previo appuntamento telefonico ai n.ri 0185 324504 / 0185 324330 o all’indirizzo e mail: avvlauradrakulic@gmail.com

All’offerta dovrà essere allegato un bonifico, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.