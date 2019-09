TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 50/2017+620/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Alfonso Salvatore Barbuto con studio in Genova Piazza della Vittoria 14/24 ( tel. 3887987757) info@studiobarbuto.com – alfonso.barbuto@pec.it), avvisa che il giorno 29 novembre 2019 ALLE ORE 14:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Appartamento sito in Genova, Via del Cipresso n. 3 int. 14, della superficie catastale di 76,00 mq. per la quota di 1/1 piena proprietà. Trattasi di appartamento posto al piano terzo composto da ingresso/soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, corridoio e ripostiglio.

DATI CATATSTALI

• Comune di Genova – catasto fabbricati – Sez. GEC – foglio 11, particella 310, sub. 14, Categoria A/5 – classe 6 – consistenza 5 vani – R.C. Euro 413,17.

PREZZO BASE: EURO 68.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 51.000,00

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista Delegato, Dott. Alfonso Salvatore Barbuto, sito in Genova Piazza della Vittoria 14/24 (tel. 3887987757) entro le ore 12,00 del 28/11/2019.

All’offerta dovraano essere allegati:

assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura immobiliare per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario.

assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura immobiliare per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione spese.

Escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La relazione di stima è disponibile sul sito internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp – www.astegiudiziairie.it www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it, www.entitribunali.it, www.immobiliare.it, www.genova.repubblica.it – nonché presso lo studio del delegato alla vendita . Per le richieste di visita dell’immobile rivolgersi al Custode Giudiziario, So.Ve.Mo srl con sede in Genova Corso Europa 139 ( tel. 0105299253)- immobiliare@sovemo.com anche tramite il portale delle vendite pubbliche.