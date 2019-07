RGE 498/2013 – lotto terzo

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 498/2013

V AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Marta Giustetti con studio in Genova Via Colombo 12/3 sc. dx, avvisa che il giorno 23 settembre 2019 alle ore 11.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, Postazione B, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO TERZO:

Piena proprietà di alloggio sito in Provincia di Genova, Comune di Montoggio, Via IV Novembre civico 13, composto da appartamento posto ai piani primo e secondo dell’edificio oltre cantina e sottotetto, così composto: al piano primo ingresso in disimpegno, salone doppio, camera e bagno; al piano secondo cucina, salone doppio, bagno e camera per una superficie lorda di mq 199,00 con altezza netta di m 2,85; al piano terzo ampia soffitta con annessi un bagno, due ripostigli e locali di sgombero e al piano terra locale cantina con accesso diretto dall’alloggio per una superficie lorda di mq 168,00. L’appartamento dispone inoltre di pertinenze esterne di uso esclusivo (giardino con superficie scoperta di mq 108,77, loggiati e balconi con superficie di mq 45,20) nonché della fruibilità dell’ampio giardino comune all’intero fabbricato da cui si accede all’appartamento. Individuato in Catasto Urbano del Comune di Montoggio (GE) al Foglio 30 – Particella 435 – Sub. 9 – Cat. A/2 – Classe 1 – Consistenza vani 11,5 – Rendita € 1.187,85 Piena proprietà di box auto doppio civ. 13a di Via IV Novembre, sito in Provincia di Genova, Comune di Montoggio, posto al piano terreno di un villino indipendente di 3 piani fuori terra oltre il sottotetto e composto da unico locale con accesso interno, disimpegnato, al civ. 13 di Via IV Novembre, per una superficie lorda di mq 61,64con altezza netta di m 2,35 oltre ad annesso locale ripostiglio con una superficie di mq 5; avente pavimento in piastrelle ed interni tinteggiati bianchi ed accesso carrabile con basculante in legno protetta da tettoia con struttura lignea e tegole; riportato in Catasto Urbano del Comune di Montoggio (GE) al Foglio 30 – Particella 435 – Sub. 5 – Cat. C/6 – Classe 1 – Consistenza mq 59 – Rendita € 259,00 Quota 1/3 di piena proprietà dei terreni pertinenziali indivisi ossia di ampio giardino comune all’intero fabbricato che, oltre a servire l’accesso ai box ubicati al piano terreno, è dotato anche di una gradevole area attrezzata con gazebo e piscina ottagonale, per una superficie totale di mq 1160; identificati al Catasto Terreni del Comune di Montoggio (GE) al Foglio 30, Particella 377, consistenza 9 are 20 centiare (anche se attualmente il terreno risulta contraddistinto dal mapp. 435 come “area urbana” pertinenziale all’intero immobile) ed al Fg. 30, Particella 564, sub.4, consistenza 2 are 40 centiare (anch’esso attualmente risulta compreso

nell’area esterna di pertinenza dell’intero immobile)

PREZZO BASE: EURO 139.852,00 (EURO CENTOTRENTANOVEMILAOTTOCENTOCINQUANTADUE/00)

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 104.889,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del 20/09/2019, previo appuntamento telefonico allo 331.2567420.

All’offerta dovrà essere allegato:

– Un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova RGE n° 498/2013”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquirente all’acquisto;

– Un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova RGE n° 498/2013”, a titolo di anticipazione sulle spese, dell’importo pari al 15% del prezzo offerto.

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.genova.repubblica.it, www.entietribunali.it .

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.