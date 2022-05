TRIBUNALE DI GENOVA

Procedura RGE 388/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Alessandra Boccardo, con studio in Genova in Via Santi Giacomo e Filippo 19/8, avvisa che il giorno 08.07.2022 ore 15.oo presso aula 46, terzo piano, Palazzo di Giustizia, Genova, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 1:

Piena proprietà dell’immobile sito in Torriglia (GE), Località Costazza costituito da tre piani e di superficie complessiva di mq 187,18.

PREZZO BASE: € 17.437,50



RILANCIO MINIMO € 1.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne che dai soggetti che per legge non sono ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 di un giorno feriale precedenti il giorno fissato per l’esame delle offerte stesse previo appuntamento quindi entro il 07/07/2022.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale intestato a “Tribunale di Genova – RGE 388/2018”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione.

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Resta possibile sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita, contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo SRL tel 0105299253 visitegenova@sovemo.com