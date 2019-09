TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 385/2018

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Paolo Noceti, avvisa che il giorno 20/11/2019 ORE 13.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

appartamento distinto con l’interno 5, posto al primo piano composto da composta da ingresso – soggiorno, tre camere, cucina, bagno e ripostiglio oltre a porzione di giardino. Impianto di riscaldamento autonomo.

Identificazione catastale: l’immobile è accatastato al NCEU di Genova, Sezione STA, Foglio 32 – Mappale 187 – Sub. 9 – z.c. 5 – Categoria A/3 – Classe 5 – Vani 6,5 – R.C. € 721,75.

PREZZO BASE: EURO 54.000,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato sito in 16121, Genova, Via Roma 9/5 entro le ore 12:00 del giorno 18/11/2019 previo appuntamento telefonico al numero 010587575 .

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva (“ESECUZIONE IMMOBILIARE 385/18 RE”) al seguente IBAN IT06Y0326801400052197372300, e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 385/2018 R.G.E., lotto n. 1, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno lavorativo precedente l’udienza di vendita telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.