TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 37/2020

AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto, Dott. Andrea Borziani – Dottore Commercialista con studio in Genova, Via R. Ceccardi

2/11, telefono 010 589706, avvisa che il giorno 24.11.2021 alle ore 14.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà per la quota di 1/1:

Appartamento ubicato in Genova (GE) in via Campi civico 3 interno 9, piano 4, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio, due disimpegni, censito al Catasto dei fabbricati Sezione SAM, foglio 38, particella 6, subalterno 35, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 93 mq, rendita catastale € 284,05.

PREZZO BASE:

€ 80.250,00 (EUROOTTANTAMILADUECENTOCINQUANTA) OLTRE IVA SE E OVE DOVUTA

RILANCIO MINIMO € 2.000,00 (EURODUEMILA/00)

CAUZIONE 10% DEL PREZZO OFFERTO

FONDO SPESE 15% PREZZO OFFERTO

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne che dai soggetti che per legge non sono ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Dott. Andrea Borziani – Via R. Ceccardi 2/11 entro le ore 12,00 del giorno feriale precedente (23/11/2021) al giorno fissato per l’esame delle offerte stesse (24/11/2021 ore 14.30) – previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Fall. Trib. GE R.F.

37/2020”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso

di rifiuto dell’acquisto, ed un assegno circolare non trasferibile intestato a “Fall. Trib. GE R.F.

37/2020”, per un importo pari al 15 % del prezzo offerto, a titolo di fondo spese. Escluso ogni

pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente contattando gli uffici del Curatore

– Dott. Andrea Borziani 010-589706, e-mail andrea.borziani@borzianiodone.it;

o tramite Pec all’ indirizzo di posta certificata della Procedura f37.2020genova@pecfallimenti.it

o tramite il portale delle vendite pubbliche al seguente indirizzo: https://pvp.giustizia.it,

https//venditepubbliche.giustizia.it, http//portalevenditepubbliche.giustizia.it

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.