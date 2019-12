RGE 363/2018+524/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE 363/2018 R.G.E. RIUNITA ALLA 524/2018 R.G.E.

G.E. DOTT.SSA ADA LUCCA

1° AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI

Il delegato alla vendita Dott.ssa Francesca Asquasciati con studio in Genova, Largo San Giuseppe, 3/32 (tel. n. 010.291141), avvisa che il giorno 10 marzo 2020 alle ore 9,00 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria n. 1, Piano 3° Aula 46 avrà luogo la VENDITA del seguente bene immobile:

LOTTO UNICO: immobile sito nel Comune di Lavagna (GE), Via Luigi Sambuceti 33/1, posto al piano terra, composto composto da: ingresso, cucina, corridoio, locale bagno, camera, altezza interna locali pari a 3,00 m circa e un cortile a cui si accede dalla cucina per superficie lorda commerciale appartamento mq. 43,00 circa e superficie lorda commerciale cortile mq. 41,70 circa. Dati catastali: Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lavagna (GE) Foglio 3; mappale 1425, sub. 4, graffato al mapp. 1426 sub.2; (già mapp.872 sub.4, graffato al mapp. 874) cat. A/3, classe 3; cons. 2,5 vani, superficie catastale totale 44 mq, escluse aree scoperte 40 mq, rendita catastale Euro 206,58-. L’immobile è attualmente occupato dall’esecutato .

PREZZO BASE D’ASTA LOTTO : EURO 66.000,00.

RILANCIO IN CASO DI GARA : EURO 1.000,00.

Si precisa che non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo sopra indicato e che le offerte inferiori al prezzo saranno prese in considerazione se il professionista delegato ritiene che ad una vendita successiva non si potrà ottenere un prezzo superiore.

Per la presentazione delle offerte di acquisto si rinvia a quanto indicato nell’avviso di vendita.

Si precisa infine che il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazioni deve essere dato ad agenzie immobiliari.

Per maggiori informazioni rivolgersi telefonicamente al Custode So.Ve.Mo. (tel. 010.5299253).