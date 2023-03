TRIBUNALE DI GENOVA



Procedura R.F. 341/2019

III° AVVISO DI VENDITA

Il delegato avv. Alessandra Boccardo – con studio in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/8, avvisa che il giorno 11.05.2023 alle ore 12.00, presso l’aula n.46 del Tribunale di Genova, terzo piano, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto con modalità telematica sincrona mista dei seguenti beni:

LOTTO 2:

Piena proprietà della seguente unità.immobiliare:

Garage ubicato a Carasco (GE) -Via Don Giuseppe Sannazzari 1, piano Seminterrato. Tale unità immobiliare risulta suddivisa in un box, due magazzini, due ripostigli, un bagno e una taverna. Superficie convenzionale complessiva di mq 175,29.

PREZZO BASE: € 52.312,50



Le offerte di acquisto-possono essere presentate da chiunque tranne dal debitore e da tuttii soggetti per legge non amessi alla vendita. L’offerente dovra depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista delegato ( dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al numero 010/8370146) posto in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/8, entro le ore 12,00 di DUE giorni feriali ( con l’esclus10ne del sabato e della domenica e quindi entro il 09/05/23) precedenti l’udienza fissata per la vendita.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale circolare, intestato a “PROC. ESEC. TRIB. GE. 341/2019“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; è escluso ogni pagamento in forma telematica.