TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 265/2017

Il professionista Avv. Laura Drakulic avvisa che il giorno 30 Gennaio 2019, ore 11.30 presso il Tribunale di Genova Piaza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita telematica sincrona del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO: quota pari a 1000/1000 dell’immobile ad uso abitativo sito in Genova, Via Carlo Linneo civ. 129 int. 5 posto al piano secondo, vani catastali 5,5 composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, servizio igienico, wc, disimpegni, ripostiglio e veranda di mq. 5.20. CONFINI: l’unità immobiliare confina a nord con vano scale ed appartamento interno 4, a est con muri perimetrali prospicienti via Mozart, a sud con muri perimetrali prospicienti via Mozart, a ovest con muri perimetrali prospicienti via Linneo 129. DATI CATASTALI: L’unità immobiliare è classificata al NCEU del Comune di Genova alla Sezione urbana RIV, foglio 26, particella 315, sub 39, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale 83 mq, R.C. € 525,49 Via Pierino Negrotto Cambiaso n. 21N piano 2 interno 5 (precedente denominazione dell’attuale Via Carlo Linneo 129).

PREZZO BASE DI € 50.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD € 37.500,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegatoentro le ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2019 previo appuntamento telefonico ai n.ri 0185 324504 / 0185 324330 o all’indirizzo mail avvlauradrakulic@gmail.com . Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, tramite assegno circola non trasferibile o vaglia postale, che dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito abbia luogo entro le ore 12,00 del giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita e quindi entro le ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it .Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto intestato a “Proc. Esec. Trib. Ge 265/2017” le cui coordinate sono: IBAN IT97Q0100501400000000007558 con la seguente causale: R.ES. 265/2017 Tribunale Genova”. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta. La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente l’offerta.

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it; pubblicazione sui siti: www.cambiocasa.it , www.genovaogginotizie.it e siti gestiti dalla A. Manzoni e c. s.p.a. (www.immobiliare.it; www.entietribunali.it ; www.genovarepubblica.it) .

Per maggiori informazioni contattare il Custode giudiziario: SOVEMO S.r.l. C.so Europa n. 139 – 16121 (tel. 010 5299253 – fax 010 9998695 – mail: genova@sovemo.com; pec: sovemoge@legalmail.it)

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.