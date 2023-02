TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

VII AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 26/2016

Il professionista Dott.ssa Olga Russo con studio in Genova, Via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds. avvisa che il giorno 18/04/23 ORE 14.30 si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile:

LOTTO M:

Appartamento posto al terzo ed ultimo piano di un edificio composto da quattro piani fuori terra sito in frazione Borgo Fornari e più precisamente lungo la strada di fondovalle di collegamento tra il centro abitato di Ronco Scrivia e Busalla, Corso Trento e Trieste civ. 123 (già civico 59) int. 4.

Allo stato attuale l’unità immobiliare è composta da un vano principale ed un vano secondario e si presenta allo stato grezzo; sono evidenti i segni della demolizione delle tramezze ed il rifacimento della copertura. Non sono presenti le finestre e le bucature presentano le sole persiane.

Completano l’appartamento un terrazzo in corrispondenza dell’ingresso, un balcone di collegamento al civico 123 di Corso Trento Trieste ed una cantina che non è stato possibile individuare.

La superficie lorda dell’appartamento è pari a circa mq. 112,00.

Dati catastali :

Cespite censito al Catasto Fabbricati del comune di Ronco Scrivia, Provincia di Genova: foglio 28, particella 338 subalterno 4 e particella 343 subalterno 5, categoria A/4, classe 1, consistenza 6 vani, superficie catastale 107 mq, Rendita catastale € 303,68.

PREZZO BASE DI € 2.703,05

Le offerte di acquisto per ciascun lotto possono essere presentate da chiunque, tranne che dal debitore e da tutti i soggetti per legge non sono ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno non festivo antecedente la gara, previo appuntamento.

OFFERTE TELEMATICHE

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”.L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare: 1) l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria, pari al 10% del prezzo offerto a garanzia dell’offerta.

Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IT09 H056 9601 4000 0000 4557 X91 con la seguente causale: TRIBUNALE DI GENOVA ES. IMM. RGE 26/2016.

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

Quanto sopra esposto è meglio descritto nella perizia redatta dal CTU Ing. Massimo Galli (anche in ragione di eventuali oneri accessori e/o difformità urbanistico/catastali cui si rimanda), pubblicata sul portale delle vendite pubbliche del Ministero, sui siti internet www.astegiudiziarie.it , www.cambiocasa.it , www.genovaogginotizie.it e sui siti internet gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.a. (www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it) nonché sul sito internet del Tribunale di Genova unitamente alla delega di vendita.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche ai seguenti indirizzi: https//pvp.giustizia.it. Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO. Srl Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139 Genova, tel. 010 5299252.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.