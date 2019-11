RGE 215/2019

DESCRIZIONE

ASTA – TRIBUNALE DI GENOVA

lotto unico in Genova (GE) Via Pieragostini 15/10, piena proprieta’ di immobile uso residenziale composto 8 vani catastali, localizzata al piano quarto dell’edificio dotato di ascensore, e costituita da ingresso-corridoio e disimpegni, soggiorno, cucina, 3 camere, ripostiglio, un bagno. L’edificio è localizzato nel quartiere di Sampierdarena area semicentrale del Ponente di Genova. Immobile: superficie catastale mq. 147.

DATI RELATIVI AL LOTTO

LOTTO UNICO

TIPO BENE: APPARTAMENTO

MQ 147

DATI RELATIVI AI BENI

UBICAZIONE: APPARTAMENTO SITO AL CIVICO 15 INTERNO 10 PIANO 4 DI VIA PIERAGOSTINI IN GENOVA

DISPONIBILITA’: OCCUPATO

DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 215/2019

TRIBUNALE DI GENOVA

G.E. DOTT. DANIELE BIANCHI

CUSTODE DELL’IMMOBILE: SOVEMO SRL

RIFERIMENTI CUSTODE: TEL 010.5299253 – email: immobiliare@sovemo.com – visitegenova@sovemo.com

(le richieste di visione dell’immobile andranno effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche)

DELEGATO ALLA VENDITA: AVV. MASSIMO BIANCHI

RIFERIMENTI DELEGATO: TEL 010/814603 – FAX 010/876560

DATI RELATIVI ALLA VENDITA con modalità telematica sincrona mista

DATA E ORA: 04/02/2020 ORE 14.00

REFERENTE PER LA VENDITA: AVV. MASSIMO BIANCHI – 010/814603

TIPO VENDITA: SENZA INCANTO

LUOGO: TRIBUNALE DI GENOVA – AULA 46 PIANO III – POSTAZIONE A

INDIRIZZO: PIAZZA PORTORIA 1

PREZZO BASE: € 121.908,28

OFFERTA MINIMA: € 91.431,15 pari al 75% del prezzo base

RIALZO MINIMO: € 500,00

DEPOSITO CAUZIONALE: 10% dell’offerta

SPESE PRESUNTE: 15% dell’offerta

TERMINE PER IL SALDO PREZZO: 60 giorni dall’aggiudicazione

PER PARTECIPARE ALLA VENDITA

LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

– le offerte in forma analogica (cartacee) dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico al numero 010.814603 , presso lo studio del sottoscritto, in Genova – Via XX Settembre 40/9, entro le ore 12:00 del giorno 03/02/2020

– le offerte telematiche dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 03/02/2020, attraverso il portale del gestore della vendita www.fallcoaste.it, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali del sito stesso e nel presente avviso di vendita. Per eventuale assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it.

NOTE: PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER LE SPECIFICHE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI E SEGUIRE LE INDICAZIONI IVI RIPORTATE

EVENTUALI PROSSIME VENDITE

In caso di mancata aggiudicazione alla corrente vendita verra’ fissata nuova vendita entro tre mesi, con ribasso del prezzo a norma di legge. TIPO DI VENDITA: SENZA INCANTO