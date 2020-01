RGE 203/2018

II AVVISO DI VENDITA – N. 203/2018 R.E.

La professionista delegata Avv. Monica Turri Caccia, domiciliata in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505) avvisa che il giorno Mercoledì 25/03/2020 alle ore 16:00, presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. 32/2015, del seguente immobile:

LOTTO UNICO : Piena proprietà dell’intero appartamento sito in Genova, Via Tofane civ. 93 int. 2.

L’immobile posto al piano terreno, composto da corridoio, cucina, soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio e balcone.

L’unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sez. RIV, foglio 26, particella 2208, subalterno 32, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5, Sup. cat. 88 mq, rendita Euro 477,72.

L’appartamento risulta libero.

Regolarità edilizia e miglior descrizione: si rimanda alla perizia di stima.

Prezzo base dell’immobile: Euro 31.500== In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci è fissato in Euro 1.000.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare l’Avviso di vendita e la Relazione di stima sul sito internet www.astegiudiziarie.it