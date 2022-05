TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 138/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato avv. Stefano Vita con studio in Genova Via alla Porta degli Archi 3/16, avvisa che il giorno 11 luglio 2022 alle ore 16.00 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, III° piano, Aula 46, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Descrizione dell’immobile :

In Comune di Genova, via A. Castelli civ. 2A, per la piena proprietà.

Appartamento posto al piano quarto, di vani catastali 3,5 (s.l.a. mq. 58), composto da vano d’ingresso, cucina, bagno e due vani abitabili.

Identificato al N.C.E.U. del predetto Comune, Sez. SAM, foglio 41, mapp. 954 (ex 45), sub. 18, z.c. 3, cat. A/4, cl. 4, vani 3,5, RC euro 253,06.

Prezzo base: Euro 31.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 08 luglio 2022 previo appuntamento telefonico al n. 0108062420

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “P.E. 138/2019 ESEC. IMM. TRIB. GE”, di importo non inferiore al 10% dcl prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche ai seguenti indirizzi: https//pvp.giustizia.it, https//venditepubbliche.giustizia.it; http//portelevenditepubbliche.giustizia.it.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario SOVEMO S.r.l., e-mail visitegenova@sovemo.com.