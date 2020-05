TRIBUNALE DI PAVIA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 111/2012

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Annamaria Silvano con studio in Vigevano avvisa che il giorno 18.settembre.2020 alle ore 9.30 presso presso la sede d’asta in Vigevano, Piazza Vittorio Veneto n. 5, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO DUE:

in Comune di CAMPOSPINOSO VIA EUROPA N. 9

Diritto: piena proprietà

A – Fabbricato residenziale

B – Autorimessa pertinenziale all’abitazione, della consistenza di mq. 15

PREZZO BASE: EURO 79.178,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI A EURO 59.383,50 (CINQUANTANOVEMILATRECENTOOTTANTATRE/50)

L’offerente dovrà de-positare la propria offerta, presso la sede d’asta in Vigevano, P.zza Vittorio Veneto n.5 entro le ore 12,00 del giorno 17 settembre 2020.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Pavia – RGE 111/2012” di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche ai se-guenti indirizzi: https//pvp.giustizia.it; https//venditepubbliche.giustizia.it; http//portelevenditepubbliche.giustizia.it.

resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in ven-dita contattare il Custode giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano (IFIR PIEMONTE SRL), Vige-vano, Strada dei Rebuffi n. 43, tel. 0381.691137, e-mail: richiestevisite.vigevano@ifir.it.