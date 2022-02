TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 108/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Federico Hardonk con studio in Genova via Ippolito D’Aste 3/11, avvisa che il giorno 21 aprile 2022, a

partire dalle ore 15,00 presso la sala d’aste del Palazzo di Giustizia di Genova, 3° piano, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà per la quota di 1/1 di magazzino sito nel Comune di Sant’Olcese, loc. Manesseno (GE), in via Cassissa n. 84, di complessivi 984 m2 catastali, libero.

DATI CATASTALI: Foglio 5, particella 600, sub 1, categoria C2, classe 2, rendita € 2.337,69, piano primo sotto strada.

Prezzo base: Euro 53.789,07

Le offerte (da depositare direttamente dall’interessato o da un suo delegato) dovranno pervenire in busta chiusa, previo appuntamento, entro le ore 12,00 del giorno non festivo antecedente l’esperimento di vendita presso lo studio del Curatore in Genova, via Ippolito D’Aste 3/11 sc. d.

Le offerte telematiche d’acquisto dovranno pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12,00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “Offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it.

Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per visitare l’immobile è opportuno contattare il Curatore al numero 010/56.22.81 o via mail all’indirizzo federico.hardonk@studiobenzi.com o prenotare la visita tramite il portale www.astetelematiche.it.