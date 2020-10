RGE 108/2017 – LOTTO b

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 108/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Federico Hardonk con studio in Genova via Ippolito D’Aste 3/11, avvisa che il giorno 17/12/2020 ore 15.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO B:

Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno, incolto ed in stato di abbandono, avente natura di bosco caducifoglie e caratterizzato da un’elevata acclività, localizzato nel Comune di Genova, in area extra urbana e, più precisamente nella circoscrizione di Molassana in località Le Piane. Il terreno è situato in un contesto boschivo ed è raggiungibile da via Piane di Molassana attraverso strada vicinale alle Piane.

PREZZO BASE: EURO 6.900,00

Le offerte telematiche d’acquisto dovranno pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12,00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “Offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it.

Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per visitare l’immobile è opportuno contattare il Curatore al numero 010/56.22.81 o via mail all’indirizzo federico.hardonk@studiobenzi.com o prenotare la visita tramite il portale www.astetelematiche.it.