TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Procedimento RG 9315/14

IV° AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Si rende noto che il giorno 28/02/2019 ore 15.00 presso l’aula 44 piano 3 T del TRIBUNALE di GENOVA, Piazza Portoria 1 avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la VENDITA SENZA INCANTO ai sensi degli artt. 571 e seguenti c.p.c. del seguente immobile di proprietà degli esecutati (100/100):

LOTTO UNICO : piena proprietà dell’immobile, ad uso abitativo, sito nel Comune di GENOVA (Sestri Ponente) , VIA ANDREA COSTA civ. 8 int 5 piano 4°

La superficie lorda dell’appartamento risulta essere di mq. 107,00 – L’unità immobiliare risulta composta da n. 5 vani catastali quali ingresso-sala, cucina, due camere, un bagno e si presenta in buono stato di conservazione. Prestazione energetica globale : valore attuale Classe G

Dati catastali : NCEU Comune di Genova sezione SEP al foglio 55, particella 353, sub 17, categoria A/4, classe 6, vani 5, Rendita euro 464,81

Confini : con il distacco dal civ. 10 a EST, con un appartamento a OVEST, il distacco con il caseggiato del civ. 4 di Via Fabio da Persico a NORD ed a SUD si affaccia su Via Andrea Costa.

PREZZO BASE Euro 72.000,00

In presenza di più offerte, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., verrà effettuata una gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta con rilancio minimo fissato in 3.000,00

Le offerte di acquisto in busta chiusa dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico, presso lo studio del professionista Delegato in Genova, Via Edilio Raggio 1/1B entro le ore 12,00 del giorno 27/02/2019

All’offerta dovranno essere allegati:

un assegno circolare n/t intestato a “Procedimento RG 9315/14 ” di importo pari al 10% del prezzo offerto , a titolo di cauzione;

” di importo pari al , a titolo di cauzione; un assegno circolare n/t intestato a “Procedimento RG 9315/14” di importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di fondo spese presunte.

Ai sensi dell’art. 571 cpc l’offerta è irrevocabile .

Per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri o pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni oggetto della vendita, per lo stato di occupazione e per la descrizione dettagliata dei beni si rimanda alla relazione di stima, che si intende parte integrante e sostanziale della presente vendita, che DEVE essere consultata dagli offerenti ed è disponibile sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Per informazioni e visione dell’immobile contattare il custode SOVEMO SRL sede di Genova, Corso Europa 139 telefono 010/5299253 ( email genova@sovemo.com ) e lo studio del professionista Delegato dott. Domenica Laurenzana – in Genova, Via E. Raggio 1/1 B, numero 010/2510545- cell. 3355392731.

IL PROFESSIONISTA DELEGATO

(dott. Domenica Laurenzana)

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.