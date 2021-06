RF 50/2020

TRIBUNALE DI GENOVA

Fallimento: MALMO S.r.l. – R.F. n. 50/2020

Giudice Delegato: Dott. Andrea Balba

Curatore: Dott. Michele Moggia

Il sottoscritto Michele Moggia, Dottore Commercialista con studio in Genova, Via Domenico Fiasella 1/3, e-mail m.moggia@studiocbi.it – tel. 010562505, Curatore del Fallimento AVVISA CHE alle ore 13:00 del 20 luglio 2021 si terrà la gara tra gli offerenti, compreso il primo, che si terrà presso i locali messi a disposizione da Aste Giudiziarie in Genova, Via XX Settembre 41. La gara avrà come base di partenza il prezzo indicato nella migliore offerta migliorativa pervenuta, cauzionata al 5% del prezzo offerto oltre IVA e ricevuta nei termini indicati nel presente avviso (ore 12:00 del 19/07/2021) In caso di assenza di offerte migliorative, fermo restando quanto disposto all’art. 107 L.F., si procederà all’aggiudicazione all’attuale offerente del sotto riportato Lotto Unico.

Oggetto dell’offerta sono i beni, quali

LOTTO UNICO

descritto come segue, fatte salve le ulteriori e migliori precisazioni avvenute in sede di redazione dell’inventario:

Locale BAR

• n. 6 tavoli in legno;

• n. 29 sedie con seduta in paglia;

• n. 1 televisore Panasonic 50 pollici;

• n. 1 bancone bar in muratura con ripiano in granito di mt 7 lineari;

• n. 1 banco frigo con quattro cassetti frigo;

• n. 1 banco in acciaio con quattro cassetti frigo e n. 2 vasche lavandino in acciaio per complessivi mt 3 lineari;

• n. 1 scaffalatura metallica a due ripiani;

• n. 1 mobile attrezzato in acciaio di mt 1,50;

• stoviglie varie da bar;

• n. 1 mobile reception ad angolo in formica;

• n. 1 mobile base a due ante in formica;

• n. 1 caselliera in legno;

• n. 1 computer marca Dell Optyplex con monitor, tastiera e mouse;

• n. 7 appliques

Locale Ristorante

• n. 6 tavoli in legno;

• n. 16 sedie con seduta in paglia;

• n. 1 panca in vimini rotta;

• n. 1 poltroncina in plastica;

• n. 2 vetrine refrigeranti in legno e vetro di mt 1,20 lineari ciascuna;

• n. 1 mobile credenza composto da tre ante e tre cassetti con mensola di mt 1,50 lineari;

• n. 1 mobile a colonna con cinque ripiani;

• n. 1 tavolo da cucina in acciaio di mt 1,30 lineari;

• n. 1 forno microonde marca OK;

• n. 1 tavolino quadrato in legno;

Locale Cucina

• n. 1 cella frigorifera murata, marca Rossi Industriale;

• n. 2 scaffalature in ferro;

• n. 1 cappa di aspirazione;

• n. 1 forno pizza a due bocche, marca Zanolli;

• n. 1 banco in acciaio con cassetto di mt 1.80 lineari;

• n. 1 carrello in acciaio con ruote;

• n. 1 mensola scolapiatti in acciaio;

• n. 1 mobile lavandino in acciaio con ante scorrevoli di mt 1,40 lineari;

• n. 1 lavastoviglie a cappotta, marca Rossi;

• n. 1 piano cottura con quattro fuochi a gas, marca Rossi;

• n. 1 cassettiera in acciaio a tre cassetti;

• n. 1 impastatrice marca Kenwood;

• n. 1 impastatrice marca Piglieri;

• n. 11 sedie con seduta in stoffa;

• stoviglie varie da ristorante.

PREZZO BASE

Ai fini del prezzo di partenza per l’eventuale gara tra gli offerenti, verrà assunta come riferimento l’offerta valida più alta pervenuta e, comunque, maggiore o uguale ad Euro 41.000,00 (quarantunomila/00).

Rilancio minimo, in caso di gara, Euro 1.000,00 (mille/00).

Si comunica inoltre che la Curatela non si avvale di mediatori. Nessun compenso per mediazione è dovuto ad agenzie di intermediazione.

Per visionare i beni è necessario contattare lo Studio del Curatore Dott. Michele Moggia tel. 010562505 e-mail: m.moggia@studiocbi.it o tramite Pec all’indirizzo di posta certificata della Procedura: f50.2020genova@pecfallimenti.it.

MAGGIORI INFORMAZIONI NELL’AVVISO IN ALLEGATO