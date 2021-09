Tribunale di Genova

RF 05/2011

Cantiere Navale C. & C. Spa in fallimento

I AVVISO

Il sottoscritto Rag. Roberto Adamo con studio in Chiavari, Piazza N.S. Dell’Orto 29/5 (tel. 0185

313451), A V V I S A che il giorno 18 ottobre 2021 dalle ore 14,00, avrà luogo, presso la sala messa a disposizione da Aste Giudiziarie Inlinea Spa ed ubicata presso la “Bi.Bi Service” in Genova, Via XX Settembre 41 (terzo Piano), del seguente immobile e beni immobili:

Immobile industriale – Opifici

Fabbricato a destinazione d’uso laboratorio artigianale, con alloggio del custode. Il complesso immobiliare, si sviluppa su n° 3 piani, ed ha accesso principale pedonale su traversa di collegamento carrabile esistente tra Via dei Devoto ed il Porto Turistico di Lavagna. Al piano terra, ampio locale disimpegno, locale principale suddiviso per tipologie di lavoro attualmente insediate, falegnameria e rimessaggio, ampio locale a destinazione d’uso spogliatoio e w.c. ed un piccolo locale ad uso disimpegno/sgombero. Al piano primo, area direzionale con accesso diretto sul vano scala principale. costituita da un ampio locale suddiviso prevalentemente con pannelli / arredo, area comune con postazioni di lavoro, n. 2 locali w.c. dotati di anti w.c., e di un locale ad uso archivio / magazzino. Al piano secondo, sono presenti due aree distinte, ovvero l’appartamento del custode e l’area ad uso Officina meccanica.

I beni mobili sono descritti in avviso di vendita.

Il prezzo base d’asta è fissato complessivamente in € 1.669.000,00 di cui:

€ 1.571.400,00 (unmilionecinquecentosettantunomilaquattrocento/00) relativo agli immobili.

Le offerte di acquisto irrevocabili, redatte in bollo da € 16,00, dovranno essere depositate in busta chiusa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico, presso lo studio del Curatore del fallimento “Cantiere Navale C. & C. Spa” Rag. Roberto Adamo, in Chiavari, Piazza N.S. Dell’Orto 29/5, entro le ore 12,00 del primo giorno feriale che precede la vendita.

Si rimanda all’avviso di vendita.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.