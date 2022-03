Report settimanale vaccini anticovid 11 marzo 2022

La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,8%, 15,3 punti sopra la media nazionale che invece è del 35,5%.

Il 45% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 74% (+3,7% della media nazionale).

In Puglia, inoltre, i vaccinati over 50 sono 1.673.962, su un totale di 1.788.776 pari al 93%.

ASL BARI

La campagna vaccinale anti-Covid ha tagliato il traguardo delle 3 milioni di dosi somministrate, suddivise tra 1 milione e 121.226 prime dosi, 1 milione e 80.955 seconde e 802.928 terze dosi, oltre a circa 800 quarte somministrazioni per pazienti immunocompromessi.

La copertura dei residenti di Bari e provincia si è stabilizzata su livelli elevati. Il 94% della popolazione over 12 è protetta con ciclo completo, così come il 92% dei cittadini dai 5 anni in poi. Particolarmente forte è stata l’adesione della fascia d’età degli over 50: il 98% è stato vaccinato con prima dose e ciclo completo, con i target 60-69 e 70-79 anni che oscillano tra il 99 e il 100%. Ottima la risposta dei giovani tra 12 e 19 anni: il 95% ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

Anche la copertura vaccinale con dose “booster” si va stabilizzando in tutte le fasce d’età. Globalmente l’88% dei residenti con età pari o superiore a 12 anni, con ciclo primario completato almeno quattro mesi fa, ha deciso di ricevere la terza somministrazione. Rispetto alla copertura territoriale, 33 comuni su 41 hanno raggiunto o superato il 90% di cittadini over 5 vaccinati con doppia dose e ben 27 si attestano in una forbice tra l’88 e il 90% anche per quanto riguarda il “booster”.

Nella fascia pediatrica 5-11 anni è stata superata la soglia delle 80mila somministrazioni: quasi 44mila le prime dosi, circa 37mila le seconde, con una copertura del 50% con ciclo completo.

Per tutta la settimana sono state somministrate quarte dosi a pazienti nefrologici, a cura dei presidi ospedalieri di Putignano, “Di Venere” di Bari e Altamura. Nell’Ospedale della Murgia, infine, sono previste la prossima settimana altre sedute dedicate a pazienti oncologici e neurologici, ed è stata già effettuata una seduta “protetta” per vaccinare pazienti in particolari condizioni di fragilità.

ASL BAT

Nella Asl Bt fino a oggi sono state somministrate 860.720 dosi di vaccino. In particolare le prime dosi sono 325.520, le seconde 313.420 e le terze 221.758. Il Dipartimento di Prevenzione insieme con i responsabili delle unità operative alle quali afferiscono i pazienti fragili stanno valutando, caso per caso, la somministrazione della quarta dose. Da lunedì 14 l’hub vaccinale di Bisceglie sarà chiuso: resta attivo il punto vaccinale dell’ufficio di igiene presso il Poliambulatorio “Don Pierino Arcieri”.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.359.553 dosi di cui oltre 6.000 nell’ultima settimana.

Sono 294.252 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 10.781 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose: il 22,2% nella fascia 12-19 anni; il 31,8% nella fascia 20-29 anni; il 31,1% nella fascia 30-39; il 33,7% nella fascia 40-49; il 41,7% nella fascia 50-59; il 46,3% nella fascia 60-69; il 53% nella fascia 70-79; il 54,6% nella fascia over 80. In tutto sono state somministrate 343.312 terze dosi.

Partita lo scorso 2 marzo la somministrazione del nuovo vaccino Novavax, ad oggi sono state somministrate 123 prime dosi.

ASL LECCE

Sono 1.773.787 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 648.859 prime dosi, 633.545 seconde dosi, 21.336 monodose, 470.047 terze dosi.

Ha ricevuto la terza dose: il 50% nella fascia 12-19, il 52% nella fascia 20-29, il 53% nella fascia 30-39, il 60% nella fascia 40-49, il 64% nella fascia 50-59, il 74% nella fascia 60-69, il 78% nella fascia 70-79, il 77% nella fascia 80-89, il 56% degli over 90. A quota 40.852 le vaccinazioni pediatriche.

In programma per domenica 13 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:30 in Piazza Aldo Moro a Maglie un Open day del nuovo vaccino Novavax. Possono ricevere Novavax le persone di età pari o superiore a 18 anni che non hanno ancora effettuato il ciclo primario. La seconda dose viene somministrata dopo 21 giorni dalla prima. Si accede senza prenotazione: le vaccinazioni verranno effettuate nel camper-ambulatorio medico mobile di ASL Lecce. L’iniziativa è organizzata il collaborazione con il Comune di Maglie.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, nell’ultima settimana la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 3.119 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 118 prime dosi (delle quali 17 pediatriche); 990 seconde dosi (delle quali 158 pediatriche); 1.863 richiami e 148 quarte dosi somministrate a pazienti fragilissimi.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, negli hub vaccinali di Taranto e provincia sono state somministrate 1.039 presso l’Arsenale della Marina Militare; 230 dosi a Ginosa; 227 dosi a Grottaglie; 226 dosi a Manduria; 197 dosi a Martina Franca; 119 dosi a Massafra. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 331 dosi nei propri ambulatori e 32 dosi a domicilio. Negli ospedali 127 dosi, 3 dosi in altre strutture sanitarie e 588 dosi nelle farmacie abilitate.