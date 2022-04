Sabato 2 aprile 2022 – Il decremento del 22,3% dell’export made in Basilicata per le medie e piccole imprese (sino a 49 dipendenti) del manifatturiero registrato nel 2021 rispetto alla fase pre-crisi Covid (2019) accertato dal Centro Studi Confartigianato preoccupa il comparto artigiano e mpi ancor più per gli effetti della guerra in Ucraina.