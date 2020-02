Renzi: “Per aeroporto e per Tirrenica serve un commissario”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Il commissario ha funzionato a Genova con il ponte Morandi che sta per essere ultimato con il progetto di Renzo Piano. Ha funzionato a Milano con l’Expo, con il commissario Beppe Sala. Noi proponiamo che anche in Toscana si possano finalmente sbloccare veti e contro veti attraverso l’individuazione di una figura commissariale per l’aeroporto di Firenze, la Tirrenica, la E 78, per tutto ciò che ha a che fare con l’economia e il lavoro nella regione.

Rispetto al passato gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno fatto un passo in avanti enorme. Se prima ho criticato il presidente della Regione per le frasi su Burioni, voglio dare atto al presidente di essere stato decisivo nell’accompagnare il lavoro tra Firenze e Pisa, forse uno dei lasciti più grandi di questa stagione politica. Pisa e Firenze oggi sono insieme, se Pisa non fosse con Firenze, il bacino di Pisa sarebbe destinato a diminuire.

“L’idea di avere Pisa e Firenze a fianco nella stessa compagine azionaria è un grandissimo passo in avanti, nel momento in cui sono la stessa società e lavorano insieme”, ha sottolineato Renzi in una conferenza in Regione. “Penso che Pisa abbia tutto l’interesse che lo scalo di Firenze cresca, perché Toscana Aeroporti diventa un player fondamentale. Se non crescesse, per Firenze è decisamente più comodo Bologna, in ragione della vicinanza logistica. E’ un interesse comune far sì che Firenze e Pisa crescano insieme.”