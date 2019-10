Renzi e Boschi attaccano il PD: “È il partito delle tasse”

“Non so se c’è un leader – si schermisce Renzi -, so che c’è una squadra che farà dell’Italia un posto più bello”. Ottimismo, concretezza, sguardo al futuro e unità sono tra i capisaldi di Italia Viva. “Saremo il primo partito de-correntizzato”, assicura ancora Renzi. Gennaro Migliore, passato negli ultimi anni da Rifondazione al Pd e ora a Italia Viva, presenta la Carta dei Valori di Iv a cui ha lavorato: Costituzione, garantismo, libertà di informazione e ambiente alcuni dei pilastri. Rosato invece anticipa l’articolo uno dello Statuto, ancora da scrivere: “Qui siamo tutti amici, si lavora insieme, questa è una grande squadra”. E le iscrizioni saranno solo online, contro i “signori delle tessere”. Quanto al simbolo, la ‘V’ con le ali da gabbiano, sovrastante il nome del partito bicolore e una sorta di sole nascente fucsia, ha vinto con oltre il 63% dei consensi. Nata Iv, ora la sfida è farla crescere. Nel Paese, ripetono i dirigenti, ma intanto in Parlamento. “Ci saranno nuovi arrivi in settimana” nella pattuglia renziana, garantisce il capogruppo al Senato Davide Faraone. “Ho scelto di aderire a Italia Viva perché nel Pd non c’era ascolto”, annuncia l’ex ministro Maria Carmela Lanzetta.

“Il Pd sta diventando il partito delle tasse – dice la capogruppo Italia Viva alla Camera -, noi invece le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. “Una scivolata infelice”, commenta il ministro dem Francesco Boccia. Più duro l’ex renziano Emanuele Fiano. “Se dovete distruggere per esistere, il viaggio sul Titanic è appena cominciato”, dice rivolto agli scissionisti. “Ci vuole rispetto e lealtà – rincara il senatore Pd Franco Mirabelli -. Nessuno di noi si sognerebbe di definire Iv il partito delle banche. Chi se ne è andato spieghi le proprie proposte in positivo invece di ‘sputare dove ha mangiato'”. La partita si incrocia con quella del governo e della maggioranza, in cui Pd e Iv sono alleati, ma sempre più ai ferri corti. In arrivo emendamenti contro Quota 100 e i “micro-balzelli”, come li chiamano i renziani. Intanto Renzi con il varo della sua nave sogna in grande e avvisa anche il campione delle ultime elezioni e dei sondaggi, Matteo Salvini: “Non ci fai paura, la nostra casa è a prova di ruspa”.