Relitto Haven, ritrovato il sub allontanato dalla corrente

ARENZANO – Ritrovato il sub dato per disperso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 ottobre. L’uomo, un cittadino tedesco di 59 anni, si era immerso per esplorare il relitto della Haven, a largo di Arenzano, in provincia di Genova. Non vedendolo tornare, gli altri sommozzatori del diving avevano lanciato l’allarme intorno alle 13.

Guardia Costiera e Vigili del Fuoco hanno cercato l’uomo per diverse ore. Il sub è riemerso intorno alle 15 a circa 500 metri di distanza dal sito del gommone perché non riusciva a trovare la traiettoria di ritorno. L’uomo è stato soccorso e poi visitato dal personale del 118, ed è apparso in buone condizioni seppur ancora spaventato per l’accaduto. Ora si trova all’ufficio locale marittimo di Arenzano, dove gli agenti lo stanno interrogando per capire la dinamica dell’episodio.