Reinventing Cities – Il Progetto dell’ex Chimica Arenella

Incontro Tecnico a Palazzo Forcella De Seta

Nel pomeriggio di oggi, presso Palazzo Forcella De Seta a Palermo, si è tenuto un importante incontro tecnico dal titolo “Reinventare Palermo: ex Chimica Arenella”. Durante l’evento, sono state presentate agli stakeholder le straordinarie opportunità di investimento del sito, di proprietà del Comune di Palermo, candidato al concorso internazionale di architettura e design urbano Reinventing Cities.

Dichiarazione dell’Assessore Maurizio Carta

L’Assessore Maurizio Carta, con delega all’Urbanistica e pianificazione strategica territoriale e costiera, ha sottolineato l’importanza della riqualificazione dell’Ex Chimica Arenella e la necessità di adottare un approccio innovativo per trasformare questa area in una risorsa vitale per la città.

Nuovo Approccio alla Riqualificazione Urbana

Carta ha evidenziato la volontà di non limitarsi a identificare risorse pubbliche o a promuovere un tradizionale concorso per progetti ed idee, ma di intraprendere un percorso che coinvolga investitori interessati a gestire il sito in modo innovativo, rendendolo un punto focale della comunità.

Un Luogo Vitale e Vibrante per la Comunità

L’obiettivo è trasformare l’Ex Chimica Arenella in un luogo vitale e vibrante, capace di offrire servizi e opportunità alla comunità locale. Sarà fondamentale coinvolgere investitori disposti a contribuire alla rinascita di questa importante area, seguendo modalità che saranno definite nel corso del processo.

Una Svolta per il Quartiere

La riqualificazione dell’Ex Chimica Arenella non rappresenterà solo un cambiamento fisico, ma anche una svolta per l’intero quartiere, creando spazi vivaci e funzionali che arricchiranno la vita quotidiana dei cittadini e contribuiranno al progresso e allo sviluppo sostenibile della città di Palermo.