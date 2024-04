Regole Certe per Grandi Eventi al Circo Massimo

Una Tutela per il Patrimonio e la Cultura

Roma Capitale, insieme al Ministero dell’Università e al Ministero della Cultura, ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la tutela dell’area del Circo Massimo durante la realizzazione di grandi eventi. Questa iniziativa, supportata anche dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e altre istituzioni, mira a garantire la conservazione del patrimonio monumentale e la possibilità di ospitare concerti e iniziative culturali di rilievo.

Creazione di un Comitato Tecnico

Per raggiungere questo obiettivo, è stato istituito un Comitato tecnico e di coordinamento, composto da rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte. Questo organismo si occuperà di elaborare un programma di attività entro un mese dalla firma del protocollo. Inoltre, verrà condotto uno studio scientifico sulle vibrazioni generate durante gli eventi al Circo Massimo e nelle aree circostanti, al fine di definire linee guida tecniche per limitare i rischi per il patrimonio e la sicurezza pubblica.

Una Visione Condivisa per il Futuro

L’intesa tra le istituzioni rappresenta un passo importante verso una gestione più consapevole degli eventi nel cuore di Roma. Grazie a questa collaborazione, sarà possibile conciliare la valorizzazione del patrimonio storico-culturale con la vivacità della vita cittadina, garantendo al contempo la sicurezza e il benessere dei cittadini e dei visitatori.