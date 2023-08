Si rendono disponibili le informazioni sulla struttura delle imprese per l’anno 2021 derivate dal Registro statistico delle Imprese (Asia-Imprese), che contiene le unità statistiche implementate nel sistema dei registri secondo la corretta applicazione del regolamento (Cee) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità.

Secondo la corretta interpretazione della definizione in esso contenuta, l’impresa può corrispondere a una sola unità giuridica o ad un insieme di unità giuridiche sottoposte a comune controllo, che costituisce un’unità organizzativa per la produzione di beni e servizi e fruisce di una certa autonomia decisionale. Fino all’anno 2018, pur utilizzando la medesima definizione, la sua interpretazione faceva corrispondere l’impresa ad una sola unità giuridica. Negli ultimi anni, l’Istat ha studiato nuove metodologie che utilizzano fonti informative addizionali e ha applicato tecniche di profiling che hanno permesso di implementare la nuova unità statistica nel sistema dei registri Asia, assicurando l’interoperabilità delle informazioni tra le diverse unità e variabili dei registri.

Rispetto alla serie storica dei dati diffusi fino al 2018, che utilizzavano la definizione classica di impresa, le principali innovazioni introdotte hanno avuto un impatto sul numero delle unità e sulla distribuzione delle variabili economiche e di struttura per classi dimensionali e per settore di attività economica, impatto presente esclusivamente nel sottoinsieme delle imprese appartenenti a gruppi d’impresa.

A partire dall’anno 2019 i dati non sono pienamente confrontabili in serie storica anche per un diverso concetto di attività produttiva svolta nell’anno: si diffondono tutte le imprese che hanno avuto anche solo un giorno di attività nell’anno di riferimento e non più solo quelle attive almeno sei mesi. Per tale motivo si è deciso di rendere disponibile per gli utenti il massimo dell’informazione esistente e quindi continuare a diffondere, nel sito dell’Istituto, anche il registro con la definizione classica di impresa.

Per informazioni

Monica Consalvi

moconsal@istat.it

Serena Migliardo

migliard@istat.it

Barbara Gentili

bagentil@istat.it