Regione: per borse studio 890 mila euro

Ammonta a 890 mila euro il bando per le borse di studio 2019 relative alla spesa sostenuta dalle famiglie per iscrizione e frequenza nell’anno scolastico 2018/19. La Regione ha girato lo stanziamento ad ALiSEO (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento), che gestirà le borse di studio e provvederà ai pagamenti. L’importo della borsa di studio ammonta a 600 euro per la scuola elementare, 800 per la scuola media e 1100 per la superiore. Il bando per richiederla è stato aperto il 16 settembre scorso ed è scaduto oggi: i vincitori avranno i soldi nei primi mesi del 2020.