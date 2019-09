Regata listata a lutto per il moto ondoso

ANSA/ANDREA MEROLA

La regata del 1 settembre è stata una regata listata a lutto a causa del moto ondoso.

La tradizionale regata di inizio settembre è stata una regata a lutto. Il corteo acqueo in programma di domenica 1 settembre mette in scena, prima delle gare dei gondolini, la protesta pacifica delle 30 società remiere lagunari contro il moto ondoso nei canali, problema che si cerca di contrastate da decenni.

Così le imbarcazioni espongono un nastro nero a prua, per chiedere un freno alle troppe barche a motori in Canal Grande e nella laguna. Un tema che non solleva direttamente il problema delle grandi navi, ma punta più sull’involuzione del traffico acqueo a Venezia, spostatosi sempre più sulle barche a motore, che sollevano grandi onde e impediscono l’andare lento delle barche a remi.

Le società remiere, quando hanno annunciato la protesta, hanno comunque ringraziato il sindaco Brugnaro per averle invitate a un tavolo di studio che affronti le soluzioni del moto ondoso.

Di recente il Comune ha anche avviato una sperimentazione con fasce orarie e targhe alterne nei canali più trafficati. Tuttavia, il problema delle grandi navi rimane.

Vedremo nei prossimi mesi cosa deciderà di fare l’amministrazione locale.