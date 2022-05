Sul sito della Prefettura di Milano è consultabile la circolare del ‘Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali’ relativa alle agevolazioni dedicate ai cittadini italiani, residenti in Italia o all’estero, che in occasione del prossimo 12 giugno 2022 si recheranno nel Comune di residenza per esercitare il diritto di voto.Le agevolazioni riguardano i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei. Tutte le informazioni sono disponibili a all’indirizzo http://www.prefettura.it/milano, nella sezione relativa alle “Elezioni – Consultazioni elettorali 2022 – Referendum” oppure nel documento allegato.