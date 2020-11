Recuperati polimeri rubati nel Biellese, tre denunce

E’ stato recuperato il carico di polimeri bioplastici prodotti da un’azienda del Cossatese, in provincia di Biella, e rubate nei giorni scorsi mentre venivano trasportate verso la Germania. L’indagine dei carabinieri ha portato i militari in Brianza, dove gli investigatori hanno scoperto che i responsabili del furto avevano tentato di venderlo senza successo. Da un controllo eseguito in diversi capannoni della zona industriale è stato trovato l’intero carico dei composti granulari bioplastici ancora imballati, 22 tonnellate per un valore di 40 mila euro. Tre persone sono state denunciate per ricettazione.