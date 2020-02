Recuperati 24 francobolli della collezione “Lombardo Veneto” rubata nel 2017

Tre uomini sono stati indagati per ricettazione e sono in corso le indagini per trovare l’intera collezione composta da oltre 700 francobolli.

La Polizia di Stato ha indagato tre uomini per ricettazione. Durante un’attività di pedinamento in centro città, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Scalo Romana della Questura di Milano hanno visto un noto pluripregiudicato, in compagnia di un altro uomo, recarsi presso lo studio professionale di un filatelico.

Fermati e controllati dai poliziotti, i due uomini hanno dichiarato di trovarsi li per il ritiro della perizia di 9 francobolli, consegnati nei giorni precedenti, e di dover pagare il lavoro svolto dal professionista che, agli stessi agenti, ha dichiarato che quei francobolli appartenevano alla pregiatissima collezione “Lombardo Veneto” di grande valore per via dell’unicità di lettere e francobolli e che fu sottratta interamente a Roma durante un furto compiuto nel maggio 2017.

Gli agenti, nel corso delle indagini, hanno identificato una terza persona coinvolta, un uomo pregiudicato per reati finanziari e per ricettazione, presso la cui abitazione sono stati trovati e sequestrati altri 21 francobolli, 15 della collezione “Lombardo Veneto” e 6 di minor pregio. Tutto il materiale sequestrato ha un valore di oltre 300.000/400.000 euro.

Sono in corso accertamenti finalizzati al rinvenimento dell’intera collezione “Lombardo Veneto” composta da 717 francobolli (nuovi o timbrati) e da 178 buste.